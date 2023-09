Exposition « Poétiquement incorrect » Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Megève, 16 septembre 2023, Megève.

Exposition « Poétiquement incorrect » 16 et 17 septembre Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Entrée libre

Exposition collective autour de l’art singulier avec les artistes plasticiens et sculpteurs Stéphane Cerutti, Eric Doué et Guy Lafond. Venez à la rencontre des artistes pour mieux comprendre leur univers. Artiste de l’art singulier, Stéphane Cerutti présente ses œuvres colorées et flamboyantes, mobiles et fantaisistes : sculptures aériennes et ludiques, assemblages surprenants et jouant aux équilibristes. Des œuvres et des installations à toucher, à mettre en mouvement et à écouter. Les séries de petits personnages en terre cuite d’Eric Doué et les sculptures en bois et bronze de Guy Lafond entrent en écho avec l’univers de Stéphane Cerutti dans une atmosphère « poétiquement incorrecte ».

Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Le Palais, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://megeve.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 91 85 67 »}] Espace culturel et d’exposition Parking à proximité, ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Mairie de Megève