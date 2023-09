Semaine gourmande : Pleine lune gourmande Espace d’art contemporain Le Chambon-sur-Lignon, 28 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Vernissage de l’exposition des céramiques d’Arlette et Marc Simon à 15h.

Goûter aux couleurs d’automne, suivi d’un concert à 17h.

A 18h30, fête de la pleine lune avec une balade artistique (15-20mn) et souper aux saveurs de l’automne..

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Espace d’art contemporain Les Roches

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of Arlette and Marc Simon?s ceramics exhibition at 3pm.

Autumn-colored tea party, followed by a concert at 5pm.

At 6:30pm, a full-moon party with an artistic stroll (15-20 min.) and an autumnal dinner.

Inauguración de la exposición de cerámica de Arlette y Marc Simon a las 15.00 h.

Fiesta del té otoñal, seguida de un concierto a las 17 h.

A las 18.30 h, fiesta de luna llena con paseo artístico (15-20 minutos) y cena otoñal.

Vernissage der Keramikausstellung von Arlette und Marc Simon um 15 Uhr.

Goûter in Herbstfarben, gefolgt von einem Konzert um 17 Uhr.

Um 18:30 Uhr: Vollmondfest mit einem Kunstspaziergang (15-20 Min.) und Abendessen mit herbstlichen Aromen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon