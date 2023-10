Le baromètre de Pascal ou l’équilibre des liqueurs Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Chauvigny, 13 mai 2023, Chauvigny.

Le baromètre de Pascal ou l’équilibre des liqueurs Samedi 13 mai, 20h30 Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Accès libre et gratuite aux collections et à l’animation

En 1648 à Rouen, Pascal réalise une expérience destinée à prouver l’existence du vide, en remplissant deux tubes en verre de 12,50 m de haut. Cette expérience est reconstituée dans le Donjon de Gouzon à partir d’un baromètre installé en 2008 à l’occasion de l’exposition « Tu manques pas d’air ! ».

Pour la Nuit des musées, les musées et la Micro-Folie de Chauvigny ouvrent leurs portes gratuitement de 14h à 18h et de 20h à 22h30.

Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Place du Donjon, 86300, Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 46 91 56 http://www.chauvigny-patrimoine.fr https://fr-fr.facebook.com/MuseesDeChauvigny Donjon roman accueillant un espace muséal dédié aux arts et industries de la pierre et de la terre avec les carrières locales et l’histoire de la manufacture de porcelaine de Chauvigny.

