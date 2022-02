Espace Dantza – Trois dames sur une île déserte Pau, 12 février 2022, Pau.

Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

2022-02-12

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 12 Cie Septenscène

Une gare … Des bruits familiers, des trains qui passent, les annonces que nous connaissons tous… Annie, artiste peintre fauchée… Jeanne, femme moderne et branchée… Suzanne, femme étriquée s’il en est… Toutes trois ne se connaissent pas. Leurs regards se croisent et l’improbable se produit. Elles se réveillent sur le sable fin d’une île déserte. Chacune dans son univers, se laisse aller aux confidences, avec malice et dérision, entraînant le spectateur, à découvrir le lourd secret qu’elles ignoraient partager.

+33 6 83 21 54 40

Espace dantza pau

Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

