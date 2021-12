Espace Dantza – Stage de danse Jazz Pau, 22 janvier 2022, Pau.

Espace Dantza – Stage de danse Jazz Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

2022-01-22 – 2022-01-22 Espace Dantza 19 rue Bourbaki

Pau Pyrénées-Atlantiques

15 EUR 10h: jazz intermédiaire / 11h30: jazz avancé

Cathy Bisson, danseuse, chorégraphe, professeur au Conservatoire National de Paris, s’attache à transposer la danse jazz dans son époque. Elle la manipule, la déstructure, pour permettre au corps de vibrer, de jouir de se sentir vivant. L’écriture chorégraphique, tonique, lente et rapide à la fois, exigeante, rend le geste amoureux de la musique. Cette ‘vieille copine” qui guette les moments les plus propices pour venir se glisser délicieusement entre le geste et l’espace, moments privilégiés où la danse se fait musique ….

+33 5 33 11 30 24

