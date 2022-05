Espace Dantza – Danse “Tu t’en souviens?” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Espace Dantza – Danse “Tu t’en souviens?” Pau, 14 mai 2022, Pau. Espace Dantza – Danse “Tu t’en souviens?” Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

2022-05-14 – 2022-05-14 Espace Dantza 19 rue Bourbaki

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 12 15 Nous souvenons-nous de ces enfants que nous avons un jour abandonnés en nous-mêmes ?

Ces traces de terre aux genoux que l’on garde secrètement, ce parfum de chocolat du gâteau du dimanche, ces rires à gorge déployée, ces grandes découvertes et ces petites cicatrices qui restent, que l’on camoufle, que l’on révèle rarement, mais qui sont là.

Si la vie est une œuvre, son inspiration principale n’est-elle pas simplement ce que nous étions hier ?

Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

