Espace Dantza – Concert Fierce Panda Pau, 11 mars 2023, Pau OT Pau Pau.

2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11

EUR 12 C’est dans les greniers du Schlachthof que le duo londonien VLVM (prononcé Alma) qualifie sa musique d’ambiant-isante et post -xys à haut patentiel relaxant et ré-oxygénant.

A mi-chemin entre Sigur Ros et The Cinematic Orchestra, Pete Lambrou et Ciaran Morahan déploient des mélodies suaves et envoutantes d’une délicatesse infinie.

+33 5 33 11 30 24

