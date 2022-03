Espace Dantza – Cannisses Pau, 12 mars 2022, Pau.

Espace Dantza – Cannisses Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

2022-03-12 – 2022-03-12 Espace Dantza 19 rue Bourbaki

Pau Pyrénées-Atlantiques

12 12 EUR Cie ToutDroitJusquauMatin

Dans un lotissement de province, un homme tente de surmonter la mort de sa femme et d’élever seul leurs deux enfants. Retranché derrière ses cannisses, il observe ses voisins : un couple et leur petite fille. Une famille unie, en bonne santé, qui vit avec insouciance et légèreté dans un pavillon semblable au sien. Des gens heureux. Pourquoi eux et pas lui ? A quoi ça tient, le bonheur ? A presque rien. A un fil. A l’emplacement d’une maison. A un numéro sur la façade. Peut-être. Ce qui est sûr, c’est qu’une simple rue, parfois, sépare la raison de la folie. Il suffit de la traverser pour que tout bascule.

Avec Cannisses, l’auteur nous entraîne, doucement mais inéluctablement, dans le récit de la douleur ordinaire. Et de l’horreur absolue.

+33 6 83 21 54 40

Espace dantza pau

Espace Dantza 19 rue Bourbaki Pau

