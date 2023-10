Festival OZARTS : MASTERCLASS Espace Danse et Musiques Actuelles Lisieux, 27 octobre 2023, Lisieux.

Festival OZARTS : MASTERCLASS Vendredi 27 octobre, 10h00, 14h00 Espace Danse et Musiques Actuelles Gratuit

– Ouverture d’une session Ableton d’un morceau et décomposition, en support pour parler des différents processus de composition et d’écriture et pour décortiquer les méthodes de l’artiste.

– Application des méthodes, pour créer, composer et écrire un

morceau original.

– Mise en application du travail de la journée, en réarrangeant le morceau créé et en intégrant les nouveaux instruments et les participants.

Sur réservations – Possibilité d’apporter son pique-nique pour déjeuner sur place.

Espace Danse et Musiques Actuelles Lisieux, allée Jean de la Fontaine Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 31 85 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

Masterclass

CALN