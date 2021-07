Orléans Parc du Moins-Roux Loiret, Orléans Espace dans ma ville Parc du Moins-Roux Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Espace dans ma ville Parc du Moins-Roux, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Orléans. Espace dans ma ville

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Parc du Moins-Roux

Parc du Moins Roux et salle polyvalente de la Cigogne, à Orléans Au programme : Planétarium, Construis ton Robot Martien, Drone explorer et d’autres activités ludiques… Soirée thématique le vendredi 30 juillet, 19h-22h à l’Aselqo Saint-Marceaurue Coursimault.

Inscriptions conseillées

Une semaine d’activités gratuites sur le thème de l’Espace pour les 8/14 ans et leur famille. Parc du Moins-Roux Route d’Olivet 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T14:30:00 2021-07-26T17:30:00;2021-07-27T10:30:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T17:30:00;2021-07-28T10:30:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T17:30:00;2021-07-29T10:30:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T17:30:00;2021-07-30T10:30:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T17:30:00;2021-07-30T19:00:00 2021-07-30T22:00:00

