Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes, Mont-de-Marsan Espace dans ma ville Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Espace dans ma ville Mont-de-Marsan, 23 août 2021, Mont-de-Marsan. Espace dans ma ville 2021-08-23 – 2021-08-27

Mont-de-Marsan Landes “Espace dans ma Ville” s’installe à Mont de Marsan et vous propose un programme d’observation et de découverte du ciel par le biais d’ateliers, d’expositions, de rencontres… Ateliers sur inscription – Nombre de places limitées. “Espace dans ma Ville” s’installe à Mont de Marsan et vous propose un programme d’observation et de découverte du ciel par le biais d’ateliers, d’expositions, de rencontres… Ateliers sur inscription – Nombre de places limitées. “Espace dans ma Ville” s’installe à Mont de Marsan et vous propose un programme d’observation et de découverte du ciel par le biais d’ateliers, d’expositions, de rencontres… Ateliers sur inscription – Nombre de places limitées. Espace dans ma ville dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Mont-de-Marsan Adresse Ville Mont-de-Marsan lieuville 43.89321#-0.48543