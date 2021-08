Laon Laon Aisne, Laon ‘Espace dans ma ville’ à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Une manifestation organisée par la Ville de Laon en partenariat avec l’association Planète Sciences et le Centre national d’éducation spatiale… Alors venez nombreux au Palais des Sports ! Au programme de cette opération : plongée au cœur d’un satellite, rallye GPS, construction de fusées à eau, construction de micro fusées, programmation d’un robot spatial , entraînement spatial en piscine en partenariat avec le club de plongée , découverte des étoiles avec un planétarium !

