Initiation danses trad et bal avec Rémi Geffroy Solo Espace d’animations, Montcuq (46), 17 février 2023, . Initiation danses trad et bal avec Rémi Geffroy Solo Vendredi 17 février, 21h00 Espace d’animations, Montcuq (46) avec Musiciens des Pastourels de la Tour et Rémi Geffroy Espace d’animations, Montcuq (46) 27, Allée des Marronniers Espace d’animations, 46800 Montcuq, France [{« link »: « https://www.nuitdorage.com/remigeffroy »}, {« link »: « http://www.facebook.com/lespastourels »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40760 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] A l’occasion des 30 ans de son atelier de danse et de son assemblée générale, l’association des « Pastourels de la Tour » vous invite … 21h Initiation aux danses trad’ pour tous (enfants et adultes) animée par Fabienne Vilate et les musiciens des Pastourels 22h Rémi Geffroy Solo Un accordéon, une planche aux pieds pour le rythme, et c’est parti pour le bal ! www.nuitdorage.com/remigeffroy Entrée : 10€ Adhérents Pastourels : 8€ Moins de 18 ans : Gratuit Aucune réservation possible à l’avance. Renseignements : 06 84 41 55 12 facebook.com/lespastourels source : événement Initiation danses trad et bal avec Rémi Geffroy Solo publié sur AgendaTrad

Espace d'animations, Montcuq (46)
27, Allée des Marronniers Espace d'animations, 46800 Montcuq, France

