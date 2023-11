EN PASSANT – Concert Événement ! Espace d’Animation de Luc Luc-la-Primaube, 9 mars 2024, Luc-la-Primaube.

Luc-la-Primaube,Aveyron

Les « Hivernales de Luc » sont de retour ! A cette occasion, le groupe EN PASSANT, composé d’anciens musiciens de Jean-Jacques Goldman, sera en concernt le samedi 9 mars 2024 à 20h à l’Espace d’Animation..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . 24 EUR.

Espace d’Animation de Luc

Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie



The « Hivernales de Luc » are back! For the occasion, the group EN PASSANT, made up of former musicians of Jean-Jacques Goldman, will perform on Saturday March 9, 2024 at 8pm at the Espace d’Animation.

¡Vuelven los « Hivernales de Luc »! El grupo EN PASSANT, formado por antiguos músicos de Jean-Jacques Goldman, actuará el sábado 9 de marzo de 2024 a las 20:00 en el Espace d’Animation.

Die « Hivernales de Luc » sind wieder da! Aus diesem Anlass wird die Gruppe EN PASSANT, die aus ehemaligen Musikern von Jean-Jacques Goldman besteht, am Samstag, den 9. März 2024, um 20 Uhr im Espace d’Animation auftreten.

Mise à jour le 2023-11-17 par Audrey Vergnes