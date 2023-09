Le conte d’Ehrmo : une relique d’hier / Obradovic – Tixier Duo + Louise Collet Espace Daniel BUFFIERE Bassillac et Auberoche, 13 octobre 2023, Bassillac et Auberoche.

Bassillac et Auberoche,Dordogne

Voici une collaboration originale, à l’occasion de l’ouverture du festival de la BD de Bassillac.

S’esquisse une nouvelle création à six mains : un concert dessiné prolongeant les histoires d’Ehrmo, protagoniste d’un conte imaginé par le Obradovic-Tixier Duo pour leur album A Piece Of Yesterday. Fruit d’une rencontre entre le jazz ciselé du pianiste français David Tixier, de la batteuse franco-croate Lada Obradovic et la ligne subtile de la dessinatrice Louise Collet.

Un univers singulier électro-acoustique accompagné en direct par le talent de l’illustratrice, une performance dans laquelle la richesse n’a de limite que le temps, celui de la musique..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:10:00. EUR.

Espace Daniel BUFFIERE

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Here’s an original collaboration, to coincide with the opening of the Bassillac Comics Festival.

A new six-handed creation is in the offing: a drawn concert extending the stories of Ehrmo, protagonist of a tale imagined by the Obradovic-Tixier Duo for their album A Piece Of Yesterday. The fruit of an encounter between the chiselled jazz of French pianist David Tixier, Franco-Croatian drummer Lada Obradovic and the subtle lines of designer Louise Collet.

A singular electro-acoustic universe accompanied live by the talent of the illustrator, a performance in which richness is limited only by time, the time of the music.

He aquí una colaboración original para marcar la apertura del Festival del Cómic de Bassillac.

Una nueva creación a seis manos: un concierto de dibujo que prolonga las historias de Ehrmo, protagonista de un cuento imaginado por el dúo Obradovic-Tixier para su álbum A Piece Of Yesterday. Fruto del encuentro entre el jazz cincelado del pianista francés David Tixier, la batería franco-croata Lada Obradovic y las líneas sutiles de la diseñadora Louise Collet.

Un universo electroacústico singular acompañado en directo por el talento de la ilustradora, un espectáculo en el que el único límite a la riqueza es el tiempo, el tiempo de la música.

Dies ist eine originelle Zusammenarbeit anlässlich der Eröffnung des Comic-Festivals in Bassillac.

Es entstand ein neues sechshändiges Werk: ein gezeichnetes Konzert, das die Geschichten von Ehrmo fortsetzt, dem Protagonisten eines Märchens, das das Obradovic-Tixier Duo für ihr Album A Piece Of Yesterday erdacht hat. Das Ergebnis einer Begegnung zwischen dem fein ziselierten Jazz des französischen Pianisten David Tixier, der kroatisch-französischen Schlagzeugerin Lada Obradovic und der subtilen Linie der Zeichnerin Louise Collet.

Ein einzigartiges elektro-akustisches Universum, das live vom Talent der Illustratorin begleitet wird, eine Performance, in der der Reichtum nur durch die Zeit, die der Musik, begrenzt wird.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux