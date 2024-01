UN BANC POUR DEUX ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos, samedi 3 février 2024.

THÉÂTRESAMEDI 03 FÉVRIER 2024Une comédie de Jérôme de Verdière (auteur pour Laurent Gerra et animateur sur Paris Première) « Une comédie drôle, intelligente et touchante… dialogue ravageur !… Excellent moment en compagnie de ces deux comédiennes qui portent avec une énergie folle cette pièce hilarante… Entre deux répliques qui fusent du tac au tac, on peine à reprendre notre souffle, tellement on rit… Mise en scène incroyablement efficace » Presse Sophie et Caroline ont rendez-vous avec un homme dans un jardin public. L’une avec son mari, l’autre avec son amant. Démarre alors un dialogue ravageur entre deux femmes que tout oppose, mais qui vont se trouver un drôle de point commun. Une comédie dans laquelle chacun pourra se reconnaître !________________________________________• Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hAssiettes charcuteries et/ou fromages du menu à 9 €Tartinables « Miot » et dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentationNous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant le spectacle, si vous désirez être à une table et les noms de vos accompagnants.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatClôture des ventes V.I.P. Spectacle seul le mercredi soir avant la représentation PartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

Tarif : 19.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64