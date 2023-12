TWO MEN CHAUDS ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos, 31 décembre 2023, Bizanos.

THÉÂTRESAMEDI 31 DÉCEMBRE 2023Finaliste « Spectacle magique de l’année 2023 », Prix du Jury et du Public « Festival Magie-Fique Bourg Oisans » Spectacle original et interactif. Humour, Magie, mentalisme et grandes illusions pour toute la famille !« Super spectacle, drôle, rythmé… De très bons tours de magie et beaucoup de rires… A voir absolument !… De vrais professionnels…Complètement déjanté !…Irrésistible… Superbe prestation de magie, merveilleuse soirée, tours de magie très réussis, très drôle, dynamisme impressionnant…Original et surprenant ! Deux artistes survoltés, beaucoup d’humour et une magie complètement décalée, loin des clichés…Un cocktail explosif pour passer un excellent moment ! Un duo détonnant… Magie et humour sont associés avec efficacité. Le public est mis à contribution et cet échange est d’une redoutable efficacité ! Bravo! » spectateurs RV doit monter sur scène demain pour son célèbre duo de magie, mais son partenaire lui fait faux bond au dernier moment.Afin d’assurer la prestation, il se trouve obligé de partager la scène avec un stagiaire envoyé par pôle emploi : Alex, un énergumène un peu trop « à l’aise » et pour le moins envahissant. Le duo de magie va se transformer en combat désespéré pour « sauver » le spectacle…________________________________________• Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hAssiettes charcuteries et/ou fromages et assiette cocktail* du menu à 9 €Tartinables « Miot » et dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentationNous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant le spectacle, si vous désirez être à une table et les noms de vos accompagnants.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatClôture des ventes V.I.P. Spectacle seul le mercredi soir avant la représentation PartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

Tarif : 27.20 – 31.20 euros.

Début : 2023-12-31 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos