Atelier parents enfants : Céto Espace d’Albret Nérac, 14 février 2024, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Collectif Invivo

Avis aux petits poissons ! Une plongée sous-marine se prépare. Petits et grands embarquent à bord du Céto pour suivre les aventures de Psari, scaphandrière, et découvrir l’univers fascinant des mondes marins.

Au cours de son exploration, Psari rencontre d’inattendues créatures marines…

Céto est une plongée sensorielle dans un récit imaginaire qui se joue dans une bulle immersive, un espace sonore et visuel, doux et enveloppant.

Une expérience captivante où l’éveil des sens est associé au plaisir joyeux de la découverte !

Durée : 1h15

A partager en famille, dès 18 mois

Placement libre.

2024-02-14 fin : 2024-02-14 . EUR.

Espace d’Albret Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Collectif Invivo

Notice to little fish! A scuba dive is coming up. Young and old come aboard the Céto to follow the adventures of Psari, a scuba diver, and discover the fascinating world of the sea.

During her exploration, Psari encounters unexpected sea creatures…

Céto is a sensory dive into an imaginary story played out in an immersive bubble, a soft, enveloping sound and visual space.

A captivating experience where the awakening of the senses is combined with the joyful pleasure of discovery!

Running time: 1h15

For the whole family, from 18 months

Free seating

Colectivo Invivo

¡Atención pececitos! Se acerca una inmersión de submarinismo. Pequeños y mayores subirán a bordo del Céto para seguir las aventuras de Psari, un submarinista, y descubrir el fascinante mundo del mar.

Durante su exploración, Psari se encuentra con criaturas marinas inesperadas…

Céto es una inmersión sensorial en una historia imaginaria que se desarrolla en una burbuja inmersiva, un espacio sonoro y visual suave y envolvente.

Una experiencia cautivadora que despierta los sentidos y proporciona el placer del descubrimiento

Duración: 1 hora y 15 minutos

Para toda la familia, a partir de 18 meses

Entrada gratuita

Kollektiv Invivo

Kleine Fische aufgepasst! Ein Tiefseetauchgang steht bevor. Groß und Klein gehen an Bord der Céto, um den Abenteuern der Taucherin Psari zu folgen und die faszinierende Welt der Meere zu entdecken.

Auf ihrer Erkundungstour begegnet Psari unerwarteten Meeresbewohnern…

Céto ist ein sinnliches Eintauchen in eine imaginäre Geschichte, die in einer immersiven Blase spielt, einem sanften, umhüllenden Klang- und Bildraum.

Ein fesselndes Erlebnis, bei dem das Erwecken der Sinne mit dem freudigen Vergnügen der Entdeckung verbunden wird!

Dauer: 1h15

Zum Mitmachen für die ganze Familie, ab 18 Monaten

Freie Platzwahl

