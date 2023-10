Théâtre de marionnettes manga : Birdy, l’odyssée du bandit aux pieds nus Espace d’Albret Nérac, 31 janvier 2024, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Birdy est un spectacle de marionnettes inspiré de l’histoire vraie de Colton Harris Moore, surnommé Birdy, un jeune adolescent qui défraya la chronique aux États-Unis en volant des avions à l’âge de 19 ans sans jamais avoir suivi un seul cours de pilotage. Poursuivi par la police, sa cavale dura un peu moins d’un an.

Le spectacle retrace cette aventure inédite en portant un éclairage particulier sur sa dimension sociale.

Raconté dans un univers esthétique inspiré du Manga japonais, les trois protagonistes nous plongent dans la vie de Birdy et nous font découvrir un esprit hors du commun.

Durée : 1h15

A partager en famille, dès 10 ans

Placement numéroté.

Espace d’Albret Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Birdy is a puppet show based on the true story of Colton Harris Moore, nicknamed Birdy, a young teenager who made headlines in the United States by stealing airplanes at the age of 19, without ever having taken a flight course. Pursued by the police, his run lasted just under a year.

The show retraces this unprecedented adventure, focusing in particular on its social dimension.

Told in an aesthetic universe inspired by Japanese Manga, the three protagonists plunge us into Birdy’s life and reveal an extraordinary spirit.

Running time: 1h15

For the whole family, ages 10 and up

Numbered seating

Birdy es un espectáculo de marionetas basado en la historia real de Colton Harris Moore, apodado Birdy, un joven adolescente que fue noticia en Estados Unidos por robar aviones a los 19 años sin haber hecho nunca un solo curso de vuelo. Perseguido por la policía, estuvo huyendo durante casi un año.

El espectáculo reconstruye esta aventura sin precedentes, prestando especial atención a su dimensión social.

Contada en un universo estético inspirado en el manga japonés, los tres protagonistas nos sumergen en la vida de Birdy y nos presentan un espíritu extraordinario.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Para toda la familia, a partir de 10 años

Asientos numerados

Birdy ist ein Puppentheaterstück, das auf der wahren Geschichte von Colton Harris Moore, genannt Birdy, basiert. Der junge Teenager machte in den USA Schlagzeilen, als er im Alter von 19 Jahren Flugzeuge stahl, ohne jemals einen Flugkurs besucht zu haben. Die Polizei verfolgte ihn und seine Flucht dauerte ein knappes Jahr.

Das Stück erzählt von diesem einzigartigen Abenteuer und beleuchtet dabei insbesondere seine soziale Dimension.

Erzählt in einem ästhetischen Universum, das von japanischen Mangas inspiriert ist, tauchen die drei Protagonisten in das Leben von Birdy ein und lassen uns einen außergewöhnlichen Geist entdecken.

Dauer: 1 Std. 15 Min

Zum Teilen mit der Familie, ab 10 Jahren

Nummerierte Sitzplätze

