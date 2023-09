Spectacle humouristique : Thomas VDB s’acclimate Espace d’Albret Nérac, 11 janvier 2024, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Armé de son humour absurde et de son regard décalé sur notre société, Thomas VDB nous partage son quotidien et questionne les changements de vie nécessaires face à la crise climatique.

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais

« On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! » Aujourd’hui, je regarde les infos et… ».

Ancien critique musical, aujourd’hui comédien et chroniqueur sur France Inter, l’humoriste exorcise ses angoisses et ses phobies par l’humour.

Avec ce cinquième one-man-show , il porte un regard acéré et irrésistiblement drôle sur ses propres contradictions et celles de notre époque.

Durée : 1h20

Tout public, dès 12 ans

Placement numéroté.

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . EUR.

Espace d’Albret Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Armed with his absurd sense of humor and his offbeat view of our society, Thomas VDB shares his daily life with us, and questions the changes in life that are necessary in the face of the climate crisis.

« I grew up in the 80s, a time when we still thought the worst was behind us. I used to watch Annie Cordy on TV with my parents and say to myself

« We’re safe and sound! If she sings Tata Yoyo, there’s no serious problem! We’re not going to die just yet! » These days, I watch the news and… ».

A former music critic, now a comedian and columnist on France Inter, the comedian exorcises his anxieties and phobias with humor.

In this, his fifth one-man show, he takes a sharp, irresistibly funny look at his own contradictions and those of our times.

Running time: 1h20

All audiences, age 12 and up

Numbered seating

Armado con su absurdo sentido del humor y su visión poco convencional de nuestra sociedad, Thomas VDB comparte con nosotros su vida cotidiana y cuestiona los cambios que debemos introducir en nuestras vidas ante la crisis climática.

« Crecí en los años 80, cuando aún pensábamos que lo peor había pasado. Solía ver a Annie Cordy en la tele con mis padres y me decía

« ¡Estamos sanos y salvos! Si ella canta Tata Yoyo, ¡no hay ningún problema grave! ¡No nos vamos a morir enseguida! Hoy en día, veo las noticias y… ».

Antiguo crítico musical, ahora actor y columnista en France Inter, el humorista utiliza el humor para exorcizar sus miedos y fobias.

En este, su quinto unipersonal, aborda de forma mordaz e irresistiblemente divertida sus propias contradicciones y las de nuestro tiempo.

Duración: 1 hora 20 minutos

Para todos los públicos, a partir de 12 años

Asientos numerados

Ausgerüstet mit seinem absurden Humor und seinem schrägen Blick auf unsere Gesellschaft, lässt uns Thomas VDB an seinem Alltag teilhaben und hinterfragt die angesichts der Klimakrise notwendigen Lebensveränderungen.

« Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, einer Zeit, in der man noch dachte, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Ich sah mir mit meinen Eltern Annie Cordy im Fernsehen an und dachte

« Uns geht es gut! Wenn sie Tata Yoyo singt, gibt es kein ernsthaftes Problem! Wir werden nicht gleich sterben! » Heute schaue ich die Nachrichten und … ».

Der ehemalige Musikkritiker, der heute als Schauspieler und Kolumnist für France Inter arbeitet, vertreibt seine Ängste und Phobien mit Humor.

In seiner fünften One-Man-Show wirft er einen scharfen und unwiderstehlich komischen Blick auf seine eigenen Widersprüche und die unserer Zeit.

Dauer: 1h20

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren

Nummerierte Sitzplätze

Mise à jour le 2023-09-01 par OT de l’Albret