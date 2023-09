Concert : Mélissa Laveaux Espace d’Albret Nérac, 7 novembre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Folk Blues Métissé

Autrice-compositrice-interprète aussi talentueuse qu’aventureuse, dotée d’une voix intensément lumineuse, Mélissa Laveaux explore un vibrant champ musical en expansion continue, teinté de folk, de blues et d’influences haïtiennes.

Avec son quatrième et nouvel album, Mama Forgot Her Name Was Miracle, en formidable conteuse, Mélissa Laveaux rend hommage à treize héroïnes historiques dont le nom est tombé dans l’oubli. L’artiste revisite avec une magie électrique ces légendes enfouies. Elle convoque amazones, sorcières, militantes rebelles et déesses pour créer une toute nouvelle mythologie : alternative, moderne et féministe.

Durée : 1h30

Tout public

Placement libre assis/debout.

Espace d’Albret Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Folk Blues Métissé

A singer-songwriter as talented as she is adventurous, with an intensely luminous voice, Mélissa Laveaux explores a vibrant, ever-expanding musical field, tinged with folk, blues and Haitian influences.

On her fourth and latest album, Mama Forgot Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux pays tribute to thirteen historical heroines whose names have been forgotten. The artist revisits these buried legends with electric magic. She summons Amazons, witches, rebel activists and goddesses to create a whole new mythology: alternative, modern and feminist.

Running time: 1h30

All audiences

Free seating, seated/standing

Blues Folclórico Mixto

Cantautora tan talentosa como aventurera, con una voz intensamente luminosa, Mélissa Laveaux explora un campo musical vibrante y en constante expansión, teñido de folk, blues e influencias haitianas.

En su cuarto y último álbum, Mama Forgot Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux rinde homenaje a trece heroínas históricas cuyos nombres han caído en el olvido. La artista revisita estas leyendas enterradas con magia eléctrica. Invoca amazonas, brujas, activistas rebeldes y diosas para crear toda una nueva mitología: alternativa, moderna y feminista.

Duración: 1h30

Abierto a todos

Aforo libre, sentado/de pie

Folk Blues Métissé

Mélissa Laveaux, eine ebenso talentierte wie abenteuerlustige Singer-Songwriterin mit einer intensiv leuchtenden Stimme, erkundet ein vibrierendes, sich ständig erweiterndes musikalisches Feld, das von Folk, Blues und haitianischen Einflüssen geprägt ist.

In ihrem vierten und neuen Album Mama Forgot Her Name Was Miracle ehrt Melissa Laveaux als großartige Geschichtenerzählerin dreizehn historische Heldinnen, deren Namen in Vergessenheit geraten sind. Die Künstlerin erweckt diese vergrabenen Legenden mit elektrischer Magie zu neuem Leben. Sie ruft Amazonen, Hexen, rebellische Aktivistinnen und Göttinnen zusammen, um eine völlig neue Mythologie zu erschaffen: alternativ, modern und feministisch.

Dauer: 1,5 Stunden

Alle Zuschauer

Freie Platzwahl Sitzen/Stehen

