Halloween à Nérac Espace d’Albret Nérac, 31 octobre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

C’est Halloween à Nérac ! Les petits monstres sont attendus à partir de 19h dans la salle des fêtes de l’Espace d’Albret. Au programme: soirée déguisée avec DJ, boissons de sorcières et autres baves de crapaud…des friandises…ou un sort !

Grand concours de citrouilles : déposez vos plus belles créations sur les marches de l’Espace d’Albret à votre arrivée. Notre jury de créatures fera le reste!

A gagner : des entrées au cinéma, à la piscine, pour un spectacle…

Oserez-vous vous y aventurer?

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans. Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou accompagnants. Pas de réservation..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

Espace d’Albret Quai de la Baise

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It’s Halloween in Nérac! Little monsters are expected from 7pm in the Espace d’Albret village hall. On the program: fancy dress party with DJ, witches’ drinks and toad slime…treats…or a spell!

Great pumpkin contest: place your finest creations on the steps of Espace d’Albret on arrival. Our creature jury will do the rest!

To be won: tickets to the cinema, the swimming pool, a show…

Will you dare to take part?

Open to children up to 12 years of age. Children are the responsibility of parents or guardians. No reservations required.

¡Es Halloween en Nérac! A partir de las 19.00 h, te esperan los monstruitos en la sala de fiestas del Espace d’Albret. En el programa: fiesta de disfraces con DJ, bebidas de brujas y baba de sapo… dulces… ¡o un hechizo!

Concurso de calabazas: deje sus mejores creaciones de calabazas en la escalinata del Espace d’Albret a su llegada. Nuestro jurado de criaturas hará el resto

Premios: entradas para el cine, la piscina, un espectáculo…

¿Te atreves a participar?

Abierto a niños de hasta 12 años. Los niños son responsabilidad de sus padres o cuidadores. No es necesario reservar.

Es ist Halloween in Nérac! Die kleinen Monster werden ab 19 Uhr im Festsaal des Espace d’Albret erwartet. Auf dem Programm steht ein Kostümabend mit DJ, Hexengetränken und Krötenschleim… Süßigkeiten… oder ein Zauberspruch!

Großer Kürbiswettbewerb: Legen Sie Ihre schönsten Kreationen bei Ihrer Ankunft auf den Stufen des Espace d’Albret ab. Unsere Jury wird den Rest erledigen!

Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für das Kino, das Schwimmbad, eine Aufführung…

Trauen Sie sich, es zu wagen?

Offen für Kinder bis 12 Jahre. Die Verantwortung für die Kinder liegt bei den Eltern oder Begleitpersonen. Keine Reservierung erforderlich.

