THOMAS VDB S’ACCLIMATE ESPACE D’ALBRET Nerac, 11 janvier 2024, Nerac.

THOMAS VDB S’ACCLIMATE Armé de son humour absurde et de son regard décalé sur notre société, Thomas VDB nous partage son quotidien et questionne les changements de vie nécessaires face à la crise climatique.« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais « On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! Aujourd’hui, je regarde les infos et… ». Ancien critique musical, aujourd’hui comédien et chroniqueur sur France Inter, l’humoriste exorcise ses angoisses et ses phobies par l’humour. Avec ce cinquième one-man-show , il porte un regard acéré et irrésistiblement drôle sur ses propres contradictions et celles de notre époque. De l’humour 100 % VDB, joyeux et un peu fou, d’une liberté salutaire et qui, sur cette planète en surchauffe, nous met un joli baume au cœur. Irrésistible. Telerama. Co-écriture : Thomas VDB, Audrey Vernon, Navo Interprète : Thomas VDB Musique : Stéphane Binet Lumières : Lucie Joliot Régie : Maxime Bahlis

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30

ESPACE D’ALBRET ¨ 47600 Nerac