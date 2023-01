Nuit de la Chouette à la réserve naturelle de Moëze-Oléron Espace d’accueil de la réserve naturelle de la réserve naturelle de Moëze-Oléron Saint-Froult Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Balade au crépuscule afin de découvrir le peuple des nuits et de se faire plaisir à chercher, à en apprendre davantage sur la nature. Espace d’accueil de la réserve naturelle de la réserve naturelle de Moëze-Oléron SAINT-FROULT Saint-Froult 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine La Nuit de la Chouette à la réserve naturelle c’est découvrir le peuple de la nuit présent sur le site protégé, comprendre les grandes caractérisques de ces oiseaux nocturnes et espérer en voir ce soir-là ; à défaut, l’idée est de passer un bon moment ensemble dans le partage.

Gratuit, pour toute la famille, réservation obligatoire

2023-03-25

©RNNMO-LPO-Valentin-Boniface

