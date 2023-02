stage de pastel Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Prix par personne à la journée : 45 € + adhésion pour les non adhérents.

organisé par le Club des Artistes de Montrabé Espace d’Accueil Antoine de Saint Exupery allée de la Gare 31850 MONTRABE Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Stage animé par Alain Voinot pastelliste paysagiste thème : paysage sur la couleur beige

Travailler sur la couleur, en abordant le problème des harmonies et des contrastes, avec intégration de la couleur du papier, cette dernière servant toujours de base colorée à la composition.

A partir du paysage, composition et relief dans la touche impressionniste. Le stage s’effectue en 2 temps :

– démonstration avec mise en application selon la méthode du pas à pas à partir d’un document photo fourni par le pastelliste

– réalisation individuelle d’après les documents photo personnels. matériel nécessaire :

– une boite de 30 à 60 demi pastels ( les boites de Rembrandt sont très bien pour une première approche ).

– du papier Pastelmat BEIGE ou Canson BEIGE ( la couleur de base à partir de laquelle le travail sera effectué. La démonstration sera faite sur un pastelmat de cette couleur ).

– un support et des pinces.

– un fusain noir.

– éventuellement du fixatif.

– quelques documents photo personnels renseignements et inscriptions : balard_regine@yahoo.fr – 06 26 55 45 63

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T09:30:00+01:00

2022-12-10T17:00:00+01:00

