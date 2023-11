Journée de la réduction des déchets Espace culutrel Bourvil Franqueville-Saint-Pierre, 18 novembre 2023, Franqueville-Saint-Pierre.

Journée de la réduction des déchets Samedi 18 novembre, 10h00 Espace culutrel Bourvil Entrée libre, gratuit.

Au travers d’animations ludiques impliquant parents et enfants, l’événement sera l’occasion de montrer l’importance de réduire et de trier ses déchets à la maison, en préalable à leur valorisation.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Un atelier de sensibilisation à la réduction des déchets animé par Résistes

• Les animations « Les contraires d’hier et d’aujourd’hui » et « Rien ne se jette » menées par la Métropole Rouen Normandie

• La mise à disposition de l’exposition « Gestion durable du jardin » par La Métropole Rouen Normandie

Espace culutrel Bourvil 5 allée Jacques Offenbach 76520 Franqueville Saint Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

Ademe