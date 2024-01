CENDRILLON BALLET RECYCLABLE ESPACE CULTUREL YVES RENAULT Chambray Les Tours, dimanche 7 avril 2024.

Après TUTU et CARMEN, un grand remue-ménage plastik et chorégraphik de Philippe Lafeuille.A partir de la dramaturgie du conte de Charles Perrault cette Cendrillon est proposée sous une forme originale : celle du recyclage. Cendrillon passe de l’état d’enfant à l’état de femme, de souillon à princesse, tout comme la citrouille est transformée en carrosse ou “la souris aussitôt changée en un beau cheval”.Cendrillon nous métamorphose, en nous proposant un voyage de l’ordinaire au merveilleux.Une métamorphose interprétée par des artistes/corps : reliant la danse au théâtre, l’émotion à l’abstraction , la poésie vers l’émerveillement. Cette métamorphose permanente qui s’apparente à un recyclage artistique de tous les instants.Chorégraphie et Mise en scène Philippe LafeuilleInterprètes : Antoine Audras, Florent Chevalier, Emmanuel DobbyMohamed KouadriStephanie VitranoDavid Guasgua Co-production : Théâtre de Cusset – scène d’intérêt national « art et création »

Tarif : 6.00 – 21.40 euros.

Début : 2024-04-07 à 16:00

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT 4 RUE JEAN PERRIN 37170 Chambray Les Tours 37