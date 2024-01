LECTURE MUSICALE BRIGITTE FOSSEY ESPACE CULTUREL YVES RENAULT Chambray Les Tours, samedi 16 mars 2024.

Soirée poétique et musicale autour des Fables de La Fontaine, par deux légendes de la scène hexagonale, la comédienne Brigitte Fossey et la pianiste Danielle Laval. Le thème de la nature a particulièrement retenu l’attention des artistes et notamment celui des oiseaux, chers au poète.En alternant texte et musique, une ambiance originale et intimiste se créée. Jean de La Fontaine y côtoie aussi bien Bach que Mendelssohn, Grieg et Chopin, jusqu’à Michel Legrand. Un poète immortel assurément ! La première partie sera assurée par des élèves des classes de piano de Catherine Cier et Nataliya Natal de l’École Municipale de Musique.

Tarif : 6.00 – 17.35 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT 4 RUE JEAN PERRIN 37170 Chambray Les Tours 37