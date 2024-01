SYLVIE TESTUD ESPACE CULTUREL YVES RENAULT Chambray Les Tours, 8 février 2024, Chambray Les Tours.

L’histoire d’une résilience incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales.« Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat ; celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protègera ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaires ». La comédienne s’illustre de façon prodigieuse dans cette pièce. Paris Match « seule en scène, Sylvie Testud vous colle au fauteuil ». C’est un texte limite, d’une puissance rare, d’une vérité cruelle, et bouleversante. Sylvie Testud le porte comme un flambeau, au nom de toutes les femmes battues et violentées.

Tarif : 6.00 – 21.40 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT 4 RUE JEAN PERRIN 37170 Chambray Les Tours 37