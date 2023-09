Mon petit Muséum vol4 » L’entomologie tirée à 4 épingles » Espace culturel Yves Montand Saint-Alban Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Alban Mon petit Muséum vol4 » L’entomologie tirée à 4 épingles » Espace culturel Yves Montand Saint-Alban, 17 octobre 2023, Saint-Alban. Mon petit Muséum vol4 » L’entomologie tirée à 4 épingles » 17 octobre – 10 novembre Espace culturel Yves Montand Accès libre et gratuit Expositon – L’entomologie tirée à quatre épingles – Volume 4 Du 17 octobre au 10 novembre 2023 Connaissez vous le point commun entre un mille pattes, un scorpion, une libellule, une crevette, et un papillon ? Ce sont tous des arthropodes ! Kezako ?

À vous d’observer, de manipuler des spécimens, des outils, des objets, pour plonger en entomologie, la science qui étudie ces petites bêtes. Peut être saurez vous davantage apprécier les insectes, essentiels à la santé de la nature, utiles pour les humains ?

Une malle à trésors avec les outils de l’entomologiste, des insectes, une maquette et des activités à réaliser. Horaires : Accès libre aux horaires d’ouverture du centre culturel, du lundi au vendredi de 9h à 17h Partenaire : Espace culturel Yves Montand, Saint Alban À partir de 5 ans

Accès libre et gratuit

Accessible au public en situation de handicap

Espace culturel Yves Montand, 2 rue de Salgareda – 31140 SAINT-ALBAN

Crédit image : Muséum de Toulouse
Espace culturel Yves Montand
2 rue de Salgareda – 31140 SAINT-ALBAN

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

