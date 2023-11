CONCERT : Spleen Duo Espace culturel Villy-Bocage, 17 novembre 2023, Villy-Bocage.

CONCERT : Spleen Duo Vendredi 17 novembre, 20h00 Espace culturel 10€ / 8€ adhérents

Tout un monde, un univers. Des vies, des visages.

Un kaléïdoscope poétique et humain qui arpège l’idée d’une existence sur le fil, fragile, éphémère.

Poésie vivace et musique ad hoc…

Bref, mots, notes, accords, résonances, proximité, ombres et lumières, senti, mental… Ici, on parlera de chansons sans fraises !

Espace culturel 2bis rue des écoles 14310 Villy-Bocage Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

concert

Spleen