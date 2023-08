Partez à la découverte des rites funéraires d’une nécropole mérovingienne Espace Culturel Victor Hugo Sentzich, 16 septembre 2023, Sentzich.

Partez à la découverte des rites funéraires d’une nécropole mérovingienne Samedi 16 septembre, 10h00 Espace Culturel Victor Hugo Entrée libre

Participez à une conférence sur les rites funéraires, identités sociales et culturelles de la nécropole mérovingienne de Cattenom, animée par l’anthropologue Élodie Reboul.

Espace Culturel Victor Hugo 29, rue des châteaux 57570 Cattenom Sentzich 57570 Moselle Grand Est 03 82 52 84 65 https://cattenom.c3rb.org/

Autrefois résidence des Wolter de Neurbourg, l’ancien château abrite aujourd’hui l’espace culturel Victor Hugo. Cet espace vous invite à des projections et spectacles dans son auditorium d’une centaine de places et accueille des ateliers vidéo, dessin et photo, des expositions et de nombreuses activités pour petits et grands. Le lieu accueille aussi TV Cattenom « Reflets » qui réalise des reportages. Des cours d’informatique pour adultes sont également disponibles. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

