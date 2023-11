Divin’ Gospel music Espace Culturel Victor Hugo Puget-sur-Argens, 10 décembre 2023, Puget-sur-Argens.

Puget-sur-Argens,Var

Divin’ Gospel Music en formule 18 artistes : 15 chanteurs, 3 musiciens, présente son nouveau Concert de Noël !.

2023-12-10 18:00:00 fin : 2023-12-10 21:00:00. EUR.

Espace Culturel Victor Hugo Rue Daniel Isnard

Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Divin’ Gospel Music in 18-artist format: 15 singers, 3 musicians, presents its new Christmas Concert!

Divin’ Gospel Music en formato de 18 artistas: 15 cantantes, 3 músicos, ¡presenta su nuevo Concierto de Navidad!

Divin’ Gospel Music in der Formel 18 Künstler: 15 Sänger, 3 Musiker, präsentiert sein neues Weihnachtskonzert!

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme Intercommunal de Puget sur Argens / Les Adrets de l’Esterel