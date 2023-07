Atelier musique, son et image Espace Culturel Victor Hugo Henrichemont, 10 juillet 2023, Henrichemont.

Atelier musique, son et image 10 – 13 juillet Espace Culturel Victor Hugo Pratique musicale souhaitée mais ouvert aux débutant.e.s

En parallèle à la création de la pièce musicale « Echophone Digression d’un Baryton », venez participer à des ateliers de création sonore et visuelle directement dans l’espace de multi diffusion de la pièce, en immersion complète dans le son et la lumière. Le dispositif numérique de spatialisation et de traitement du son en temps réel permet une grande précision dans la diffusion du son dans l’espace 3D, et de jouer de son propre son en le traitant avec des outils numériques simples et ludiques. Le dispositif numérique de création lumière se fait à base d’images vidéos créées et envoyées directement dans les totems de lumière. On peut utiliser des images existantes ou bien créer ses propres visuels. Conception, spatialisation et traitement sonore : Antonin Chaumet Régie lumière : Julien Helin

A partir de 11 ans (première pratique instrumentale souhaitée) – débutants acceptés

Organisé par la Ligue de l’enseignement du Cher (contact 02 48 48 05 17) – r.fruhinsholz@ligue18.org – en partenariat avec la CDC Terres du Haut Berry et l’Ecole de musique des Terres du Haut Berry

Espace Culturel Victor Hugo 2 rue des 4 Nations18250 Henrichemont Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0781885539 »}] [{« link »: « mailto:r.fruhinsholz@ligue18.org »}] L’espace culturel Victor Hugo est situé dans un bâtiment qui a longtemps été l’école des garçons avant de devenir l’école des filles en 1906 après qu’une nouvelle école pour les garçons ait été construite à l’emplacement de l’actuel collège.

Ce nouvel équipement au coeur de la ville d’une surface de plancher totale de 810 m2, comprend une médiathèque, une ludothèque, une école de musique et l’unique véritable salle de spectacle du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

©La boîte à Sourdine