Espace culturel Treulon, Bruges Av. de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

70min – à partir de 5 ans

Jeux de main, jeux de vilains ? Pas pour Mélanie Perrier qui va au bout d’une idée en apparence basique : se tenir la main. Pensée pendant l’épidémie de la Covid où se toucher était un acte dangereux, Et de se tenir la main veut ramener de l’évidence dans ce geste qui permet d’aller ailleurs en sécurité, en amitié ou en amour ! Deux danseurs et une batterie se saisissent, s’enveloppent, s’agrippent, se tirent, se repoussent sans jamais se lâcher. Toutes ces actions partent d’un acte : se tenir la main. La pièce vient regarder autrement la notion de solidarité. Ces deux-là savent que s’ ils se lâchent… ils tombent. L’un ne peut pas danser sans l’autre. Ce sont leurs paumes qui entraînent tout le corps dans un entrelacement permanent et fascinant.

dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public

en partenariat avec l’espace Treulon

espace culturel de la Ville de Bruges

