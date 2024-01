CONFÉRENCE : Bien vivre le numérique en famille Espace Culturel Treulon Bruges, mardi 13 février 2024.

CONFÉRENCE : Bien vivre le numérique en famille Mardi 13 février Mardi 13 février, 19h00 Espace Culturel Treulon Entrée Libre

Marion Haza-Pery , psychologue clinicienne de l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique (OPEN) animera une conférence gratuite le mardi 13 février à l’Espace Culturel Treulon

« Comment déployer un cadre éducatif cohérent et efficace dans le quotidien numérique des familles ? »

A cette question qui a pour thème la parentalité et le numérique, la psychologue clinicienne nous interroge au sujet de la surexposition des écrans et des outils numériques qui transforment les rapports sociaux entre enfants et parents.

Pendant cette soirée d’échanges bienveillants, Marion Haza-Pery décryptera, analysera et répondra aux différentes questions pour nous apprendre à créer et renforcer des liens humains au sein de la famille tout en tenant compte du numérique.

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

