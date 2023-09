Téléphone-moi – Théâtre Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Téléphone-moi – Théâtre Espace Culturel Treulon Bruges, 21 décembre 2023, Bruges. Téléphone-moi – Théâtre Jeudi 21 décembre, 20h30 Espace Culturel Treulon Sur inscription Courant sur un demi-siècle, c’est une partie de l’Histoire de France dans laquelle nous plonge cette famille, au gré des élections présidentielles, des coupes du monde de football, des grands moments de liesse populaire ou des jingles publicitaires qu’on a tous fredonnés. Mais la toile de fond historique met finalement en lumière un récit plus intime de personnages qui cherchent à découvrir leurs secrets de famille. Se jouant de la chronologie, les récits vont s’entremêler, passant d’une époque à l’autre, d’une cabine téléphonique à l’autre.

Quel est le lien qui les unit ? Une fresque familiale poétique où les personnages se mentent pour se protéger, se nuisent en voulant s’aider, et s’aiment sans parvenir à se le dire.

Tarifs : 9€/17€/20€ I Durée : 1h15 I Dès 12 ans

Espace Culturel Treulon
avenue de Verdun, 33520 Bruges
Bruges 33520 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

Jeudi 21 décembre, 20h30

