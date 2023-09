Versant Vivant – Concert dessiné Espace Culturel Treulon Bruges, 5 décembre 2023, Bruges.

Versant Vivant – Concert dessiné Mardi 5 décembre, 19h00 Espace Culturel Treulon Sur inscription

Émilie Tarascou dessine au crayon, pinceau, plume, craie, encre… des paysages sauvages entre ciel et terre, qui l’entourent depuis son enfance et auxquels elle donne vie sous l’oeil de la caméra grâce à d’ingénieuses animations.

Simon Kansara, entouré d’une douzaine d’instruments électro-acoustiques (guitare, claviers, accordéon, violon, flûtes…), crée en direct une musique hypnotique qui évolue avec le dessin, sans parole. La musique et le dessin entrainent le public dans un rapport au temps suspendu. Une ode à la nature et au vivant.

Tarif : 6€ I durée 45 min I Dès 6 ans

« Un spectacle sensible et contemplatif qui enveloppe le public dans une transe douce et mélancolique. » CAROLE, MÉDIATRICE DE L’ESPACE CULTUREL TREULON

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:45:00+01:00

Emilie Tarascou