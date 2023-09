Simone, le voyage d’un siècle i Cinéma Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Simone, le voyage d’un siècle i Cinéma Espace Culturel Treulon Bruges, 26 novembre 2023, Bruges. Simone, le voyage d’un siècle i Cinéma Dimanche 26 novembre, 16h30 Espace Culturel Treulon Entrée libre Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Dans le cadre de la Quinainze de l'égalite.

