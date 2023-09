Krakaboum – Danse / Musique Espace Culturel Treulon Bruges, 25 novembre 2023, Bruges.

Krakaboum – Danse / Musique Samedi 25 novembre, 15h30 Espace Culturel Treulon Sur inscription

Le rendez-vous des petits où les grands veulent être invités !

Un concentré de danse et de découvertes musicales, aux rythmes des musiques d’hier et d’aujourd’hui avec les DJs de La Jimonière et deux danseurs de la Cie Rêvolution qui invitent le public à danser, à reproduire des gestes collectivement. De la musique, des bonbons et une boule à facette pour un après-midi de danse collective effrénée.

Tarif : 6€ I Dès 5 ans

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

culture specatcle

