Quinzaine de l’égalité : soirée familles Vendredi 24 novembre, 18h30 Espace Culturel Treulon Entrée libre

Engagée depuis plusieurs années dans la promotion de l’égalité, de la diversité et dans la lutte contre les discriminations, la ville de Bruges vous donne rendez-vous du 6 au 26 novembre prochain lors de la 10e édition de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité.

Un temps fort, convivial et de sensibilisation autour de la thématique est proposé aux familles le vendredi 24 novembre à 18h30 à l’Espace Treulon.

Au programme :

> Restitution de la chanson « la même » de Vianney et Maître Gims

> Exposition concours d’affiches sur les questions de respect, de droit, de valeurs et dégalité filles/garçons

> Démonstration acrosport : thématique égalité filles/garçons

> Démonstration acrogym : thématique égalité filles/garçons

> Démonstration de danse : thématique égalité filles/garçons

> Démonstration théâtre d’improvisation : thématique égalité et préjugés

> Démonstration chanson en langue des signes : thématique égalité et handicap

> Atelier jeux de société : thématique égalité

> Atelier débat mouvant : thématique égalité

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

