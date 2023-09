Conférence santé : comprendre son stress pour mieux le gérer Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Conférence santé : comprendre son stress pour mieux le gérer Espace Culturel Treulon Bruges, 23 novembre 2023, Bruges. Conférence santé : comprendre son stress pour mieux le gérer Jeudi 23 novembre, 19h00 Espace Culturel Treulon Entrée libre Après le sucre et le sommeil, une nouvelle conférence sur le thème « comprendre son stress pour mieux le gérer », vous est proposée. Elle est animée par Philippe Rousseau chrono biologiste. Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00 culture conférence Détails Catégories d’Évènement: Bruges, Gironde Autres Lieu Espace Culturel Treulon Adresse avenue de Verdun, 33520 Bruges Ville Bruges Departement Gironde Lieu Ville Espace Culturel Treulon Bruges latitude longitude 44.883085;-0.617237

Espace Culturel Treulon Bruges Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruges/