Ce matin là – Clown Espace Culturel Treulon Bruges, 18 novembre 2023, Bruges.

Ce matin là – Clown Samedi 18 novembre, 10h00 Espace Culturel Treulon Sur inscription

Ce matin-là, le réveil de notre petit personnage ne va pas se passer comme à son habitude. C’est un enchaînement de catastrophes où tout se froisse, se déchire et se tache. Cette routine brisée va d’abord lui sembler terrible et inquiétante, mais au fur et à mesure que les accidents surgissent, ils se transforment en joyeuses surprises puis en grandes découvertes. Ainsi, s’ouvrant au monde et maîtrisant ses peurs, notre petit personnage va découvrir une explosion de possibles et une ouverture joyeuse vers un foisonnement de vie.

Tarif : 6€ I Durée 35 min I Dès 1 an

« Une scénographie épurée et inventive. On aime beaucoup. » TÉLÉRAMA

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T10:35:00+01:00

Stephen Zezza