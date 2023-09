Skateboard Stories Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Skateboard Stories Espace Culturel Treulon Bruges, 3 novembre 2023, Bruges. Skateboard Stories Vendredi 3 novembre, 19h15 Espace Culturel Treulon Entrée libre À travers les voyages et les rencontres, la plupart des personnages du film ont grandi dans le skateboard, avec les plaies et les bosses mais aussi la quête sans fin d’un lieu pour pratiquer le skate, que ce soit dans les grandes villes, à Marseille, à Bruxelles, à Barcelone ou à Berlin, ou tout simplement en bas de chez eux.

Dans le cadre du festival Au bout de la rue. Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

