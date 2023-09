Encanto – Ciné famille Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’Évènement: Bruges

Gironde Encanto – Ciné famille Espace Culturel Treulon Bruges, 25 octobre 2023, Bruges. Encanto – Ciné famille Mercredi 25 octobre, 10h00 Espace Culturel Treulon Entrée libre Dans un mystérieux endroit au coeur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans un endroit merveilleux appelé Encanto qui a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.

Dès 6 ans

Espace Culturel Treulon
avenue de Verdun, 33520 Bruges
Bruges
33520 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

