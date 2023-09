Journée du bien-être Espace Culturel Treulon Bruges, 14 octobre 2023, Bruges.

Journée du bien-être Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Espace Culturel Treulon Entrée libre

Cette troisième édition de la « Journée du bien-être » organisée par la Ville de Bruges, vous propose un ensemble d’animations et de stands mettant à l’honneur les pratiques autour du bien-être et des modes de vie favorables à la santé : alimentation, activités physiques, jeux, lecture, détente, relaxation… Retrouvez les services municipaux, les associations et de nombreux partenaires autour de ces thématiques. Une journée douce, ressourçante et riche d’informations en perspectives !

Ateliers gratuits sur inscription et animations gratuites en accès libre.

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

