Bulle musicale : Clapotis par Eileen
Espace Culturel Treulon
Bruges, 6 octobre 2023

Bulle musicale : Clapotis par Eileen Vendredi 6 octobre, 10h00 Espace Culturel Treulon 6€

Des rencontres musicales acoustiques, en jauge réduite et en très grande proximité, proposées aux enfants et à ceux qui les accompagnent (parents, famille, crèche, école, professionnels de la petite enfance…), pour faire l’expérience du spectacle vivant dès le plus jeune âge. Une sensibilisation à l’écoute musicale et aux instruments. Autre date : Juni le 31 janvier.

Clapotis raconte la vie est comme un voyage en bateau. Chacun navigue sur les flots dans sa propre embarcation, parfois sur une mer tranquille, d’autres fois pris dans la tempête. La barque de Louveline avance timidement, au gré des vents.

Tarifs : 6€ I Durée 30 min I Dès 3 mois

Espace Culturel Treulon
avenue de Verdun, 33520 Bruges
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:00:00+02:00

