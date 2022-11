Loéla Espace Culturel Treulon, 24 mai 2023, Bruges.

Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Duo de violoncelle et percussions, un spectacle illustrant la naissance et la découverte du monde.

Les talentueuses Ceiba et Laura Caronni vous invitent dans leur univers doux et poétique, au rythme de leurs voix qui se tissent et se métissent, au gré de leurs influences des quatre coins du monde… Dans cette nouvelle création, la vibration des voix, du violoncelle et des percussions, invite au voyage les tout-petits, éveille leurs sens et leur curiosité et laisse rêveurs les plus grands. Elles chantent en plusieurs langues, accompagnées de leurs instruments, en proximité avec les enfants : une belle rencontre, légère et poétique !

Tarif : 6€

Durée : 0h30

Dès 3 mois



