Block
Mercredi 26 Avril – 10h
Espace Culturel Treulon
avenue de Verdun, 33520 Bruges

Mercredi 26 Avril

10h Une boîte à meuh des temps modernes !

Un block, c’est une boîte connectée qui délivre des sons de la ville lorsqu’on la retourne. Plus qu’un jeu d’enfant bien connu, ce block joue un rôle d’immersion ludique et sonore. Au milieu de ces 60 boîtes, une femme tente de se faire cheffe d’orchestre de l’expérience. Mais une fois le contrôle pris, il est aussitôt perdu laissant place à une révolte. Jeu, manipulation, déplacement du son et immersion dans un paysage sonore, les blocks sont une source de jeu infinie. Tarif : 6€

Durée : 0h40

Dès 3 ans « Ces étonnants blocks, petites unités du jeu de construction et grands acteurs de ce spectacle, qui ne manque ni d’humour ni de profondeur » TÉLÉRAMA

