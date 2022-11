Mon père est une chanson de variété Espace Culturel Treulon Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

Mon père est une chanson de variété Espace Culturel Treulon, 29 mars 2023, Bruges. Mon père est une chanson de variété Mercredi 29 mars 2023, 20h00 Espace Culturel Treulon Mercredi 29 Mars – 20h Espace Culturel Treulon avenue de Verdun, 33520 Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine Mon père est une chanson de variété – L’outil de la ressemblance

Mercredi 29 Mars

20h Émouvant et délicieusement kitsch, le public est inévitablement entraîné dans un karaoké géant !

Robert n’a jamais connu son père. Entouré d’une famille très aimante, il l’a bien vécu et s’est trouvé des pères de substitution dans les chansons de variété qui ont rythmé son adolescence et sa vie de jeune adulte : Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Joe Dassin, William Sheller. Que l’on aime ou pas la chanson française, il y a toujours un moment où elle résonne fort dans les oreilles. Ancrées dans le paysage musical, ces chansons, traversent les époques et, l’air de rien, racontent nos vies. Tarif : 8€ / 15€ / 18€

Durée : 1h30

Dès 12 ans « Mon père est une chanson de variété n’est pas une comédie musicale. On y parle de variété, bien sûr, mais surtout de la vie. Avec un grand sourire. » RTS CULTURE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:00:00+02:00

2023-03-29T21:30:00+02:00 Guillaume Perret

